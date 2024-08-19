Днем 19 августа в пригороде Днепра слышали взрыв. Об этом сообщили корреспонденты Общественного.

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В пригороде Днепра слышали взрыв

Перед тем, как появилась информация о взрывах, Воздушные силы проинформировали об угрозе использования баллистического вооружения с востока и из Крыма.

Пока нет никаких деталей относительно взрыва. Местные власти никак не комментировали это.

Помните, во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы пользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.

Кроме этого, ранее стало известно об активности стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Воздушные силы зафиксировали в воздухе 6 бортов. Они движутся к Саратовской области. В случае выхода на пусковые рубежи и запусков ракет об этом сообщат дополнительно.