О пожаре после атаки дронов заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Интересно, что сначала он заявлял об успешной работе "пе-ве-о", а впоследствии оказалось, что она оказалась не такой уж и "успешной", передает 24 Канал.

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В Ростовской области горит склад с горючим

Голубев сообщил, что около часа ночи в Ростовской области раздавались взрывы. По его словам, силы "пе-ве-о" успешно отражали атаку беспилотников на западе региона. Он добавил, что сейчас "последствия уточняются".

Около 06:00 Голубев сообщил, что юго-востоке Ростовской области также отражали атаку БпЛА. Однако работа "пе-ве-о" не была такой успешной и вспыхнул масштабный пожар.

В результате падения обломков на территории промышленных складов в Пролетарске произошло возгорание дизельного топлива. К тушению привлечены подразделения пожарных,

– сообщил Голубев.

В сети уже публикуют кадры с масштабным пожаром. На них видно густой столб черного дыма, который поднимается над городом Пролетарское Ростовской области, и даже – языки пламени. Очевидно, работа российской "пе-ве-о" была не такой уж и "успешной", а дроны – сбивали нефтебазой.

Пожар в Пролетарске: смотрите видео

Впоследствии в сети появились и фотографии с пожаром. На фото видно, что пожар вспыхнул на нефтебазе, а возгорание – масштабное.



Пожар на нефтебазе в Ростовской области / Фото из сети

Российские телеграм-каналы о пострадавших не сообщали. В то же время в сети пишут, что спасатели пытаются ликвидировать возгорание.