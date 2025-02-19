Военнослужащий Сил территориальной обороны Александр Мусиенко в эфире 24 Канала отметил, что пока нет публичной информации о возможных уступках со стороны России. Единственное, о чем начинают говорить, – это гарантии безопасности для Украины с которыми Россия должна смириться.

Смотрите также Трампу очень была нужна встреча с Россией, но не для обсуждения войны

Разногласия в позициях и нежелание России соглашаться на определенные условия для мирных переговоров очевидны, однако пока чаще звучат разговоры о том, на какие уступки должна пойти именно Украина, а не Россия.

Это часть тактики – проверить, как далеко может зайти Кремль в выдвижении требований и какие шаги готовы сделать США как стратегический партнер. В этой ситуации важно не сломаться,

– сказал Александр Мусиенко.

Он убежден: если Украина в очередной раз покажет силу и готовность продолжать борьбу, то на нее перестанут давить. Зато станет очевидным, что уступки должен делать Кремль.

"Именно это нужно снова продемонстрировать. И тогда государственный секретарь США Марко Рубио и другие представители наших партнеров это четко осознают", – отметил Мусиенко.

Ни одного варианта, который устроит Россию

Он добавил, что сейчас обсуждают различные варианты гарантий безопасности для Украины. В частности, речь идет о возможности размещения европейских войск на территории Украины, что противоречит позиции Кремля. В то же время Дональд Трамп на одном из брифингов заявил, что не возражает против отправки войск стран ЕС в Украину.

Поэтому уже есть существенное расхождение в позициях. Относительно гарантий безопасности, то не будет ни одного варианта, который устроит Россию - в этом нет сомнений. Они будут стремиться только эфемерных соглашений вроде, "Будапештского меморандума 2.0",

– отметил Мусиенко.

Он убежден, что Москва не согласится ни на вступление Украины в НАТО, ни на размещение европейских войск на украинской территории, ни на увеличение поставок вооружения. Так же ей не понравится размещение систем ПВО или возможное патрулирование украинского неба, как это предлагают британцы.