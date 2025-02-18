Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, заметив, что любые уступки Путину по войне в Украине сразу запускают масштабную гонку вооружений в мире в сторону ядерного оружия. В таком случае всем станет понятно, что нерушимости границ больше нет.

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Какие гарантии безопасности нужны Украине

Как отметил Тизенгаузен, любые гарантии безопасности, которые нельзя будет сразу применить – это полный бред. Поэтому предложения вроде "Путин снова нападет – и мы вас принимаем в НАТО" вообще не подходят. В этом случае всегда найдется условная Венгрия, которая будет выступать против. Путин всегда найдет кого-то, кто возьмет российские деньги.

Могут быть 2 реальные гарантии безопасности. Первая – принятие Украины в НАТО здесь и сейчас. Тогда это будет сигнал для Путина. Он точно не нападет. Вторая – передача серьезного оружия. Трамп показывает, что в мире теперь только бизнес и право сильного. Хочешь защиты – отдай половину ресурсов. Недра Украины оценивают в 14 триллионов долларов. С какой стати мы должны отдать половину за 70 миллиардов долларов, 90% из которых еще и остались в США?

– сказал Тизенгаузен.

По его мнению, Украине, возможно, было бы стоило рассматривать предложения от других стран, которые будут заинтересованы в наших ресурсах и готовы передать серьезное оружие. Это может быть Турция.

Возможно, стоит осторожно посмотреть в сторону Китая. Есть впечатление, что у них значительно больше рычагов влияния на Россию, чем у Соединенных Штатов. Ведь российская экономика находится в колоссальной зависимости от Китая.

За Китай будут говорить, что это авторитарная страна. Но нам выжить надо. Кто даст реальные гарантии безопасности, если партнеры-друзья говорят, что заберут ресурсы, но гарантии не дадут. В США говорили о каких-то войсках, которые будут охранять полезные ископаемые. Это же будут условные ЧВК. Сдержат ли они Путина. Не думаю. Раз у нас такая ситуация, то должны быть открыты ко всему,

– считает Тизенгаузен.

Добавим, что Китай с начала полномасштабной помогает российской экономике держаться на плаву. А, по данным The Wall Street Journal, в Китае предлагали организовать саммит между Путиным и Трампом без участия Зеленского.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сказал, какими должны быть действенные гарантии безопасности для Украины. В частности, если наше государство не будет в НАТО, то нужна большая армия, которая была бы равна по численности с российской.