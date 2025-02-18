Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що будь-які поступки Путіну щодо війни в Україні одразу запускають масштабну гонку озброєнь у світі в бік ядерної зброї. У такому випадку всім стане зрозуміло, що непорушності кордонів більше немає.

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Які гарантії безпеки потрібні Україні

Як наголосив Тизенгаузен, будь-які гарантії безпеки, які не можна буде одразу застосувати – це повна маячня. Тому пропозиції на кшталт "Путін знову нападе – і ми вас приймаємо в НАТО" взагалі не підходять. У цьому випадку завжди знайдеться умовна Угорщина, яка буде виступати проти. Путін завжди знайде когось, хто візьме російські гроші.

Можуть бути 2 реальні гарантії безпеки. Перша – прийняття України в НАТО тут і зараз. Тоді це буде сигнал для Путіна. Він точно не нападе. Друга – передача серйозної зброї. Трамп показує, що у світі тепер лише бізнес та право сильного. Хочеш захисту – віддай половину ресурсів. Надра України оцінюють в 14 трильйонів доларів. З якого дива ми маємо віддати половину за 70 мільярдів доларів, 90% з яких ще й залишилися у США?

– сказав Тизенгаузен.

На його думку, Україні, можливо, було б варто розглядати пропозиції від інших країн, які будуть зацікавлені в наших ресурсах та готові передати серйозну зброю. Це може бути Туреччина.

Можливо, варто обережно подивитися в бік Китаю. Є враження, що у них значно більше важелів впливу на Росію, ніж у Сполучених Штатів. Адже російська економіка перебуває в колосальній залежності від Китаю.

За Китай будуть говорити, що це авторитарна країна. Але нам вижити треба. Хто дасть реальні гарантії безпеки, якщо партнери-друзі кажуть, що заберуть ресурси, але гарантії не дадуть. У США говорили про якісь війська, які охоронятимуть корисні копалини. Це ж будуть умовні ПВК. Чи стримають вони Путіна. Не думаю. Раз у нас така ситуація, то маємо бути відкриті до всього,

– вважає Тизенгаузен.

Додамо, Китай з початку повномасштабної допомагає російській економіці триматися на плаву. А, за даними The Wall Street Journal, у Китаї пропонували організувати саміт між Путіним і Трампом без участі Зеленського.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський сказав, якими мали б бути дієві гарантії безпеки для України. Зокрема, якщо наша держава не буде в НАТО, то потрібна велика армія, яка була б рівна за чисельністю з російською.