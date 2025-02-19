Військовослужбовець Сил територіальної оборони Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу зазначив, що наразі немає публічної інформації про можливі поступки з боку Росії. Єдине, про що починають говорити, – це гарантії безпеки для України з якими Росія має змиритися.

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Розбіжності у позиціях і небажання Росії погоджуватися на певні умови для мирних переговорів є очевидними, однак поки що частіше звучать розмови про те, на які поступки має піти саме Україна, а не Росія.

Це частина тактики – перевірити, як далеко може зайти Кремль у висуванні вимог і які кроки готові зробити США як стратегічний партнер. У цій ситуації важливо не зламатися,

– сказав Олександр Мусієнко.

Він переконаний: якщо Україна вкотре покаже силу та готовність продовжувати боротьбу, то на неї перестануть тиснути. Натомість стане очевидним, що поступки має робити Кремль.

"Саме це потрібно знову продемонструвати. І тоді державний секретар США Марко Рубіо та інші представники наших партнерів це чітко усвідомлять", – зазначив Мусієнко.

Жодного варіанта, який влаштує Росію

Він додав, що зараз обговорюють різні варіанти гарантій безпеки для України. Зокрема, йдеться про можливість розміщення європейських військ на території України, що суперечить позиції Кремля. Водночас Дональд Трамп на одному з брифінгів заявив, що не заперечує проти відправки військ країн ЄС до України.

Тож уже є суттєва розбіжність у позиціях. Щодо гарантій безпеки, то не буде жодного варіанта, який влаштує Росію — у цьому немає сумнівів. Вони прагнутимуть лише ефемерних угод на кшталт, "Будапешського меморандуму 2.0",

– зазначив Мусієнко.

Він переконаний, що Москва не погодиться ні на вступ України до НАТО, ні на розміщення європейських військ на українській території, ні на збільшення поставок озброєння. Так само їй не сподобається розміщення систем ППО чи можливе патрулювання українського неба, як це пропонують британці.