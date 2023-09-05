Соответствующие проекты постановлений появились на сайте Рады 4 сентября. Именно в этот день чиновники подали свои заявления, пишет 24 Канал.

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Рада должна проголосовать за изменения в министерстве обороны

В Верховной Раде 4 сентября появились проекты постановлений:

№ 9679 – об отставке министра обороны Украины Алексея Юрьевича Резникова;

№ 9678 – об уходе Рустема Энверовича Умерова с должности председателя Фонда государственного имущества Украины.

Кстати, комитет по вопросам экономического развития 4 сентября рекомендовал Верховной Раде уволить Умерова. Глава комитета Дмитрий Наталуха прокомментировал, что увольнение главы Фонда государственного имущества поддержали 11 голосов, то есть все – никто не удержался и не был против.

Это, наверное, первый случай за многие десятилетия, когда Председатель ФГИУ идет без скандалов, шлейфа обвинений и нареканий, идет своими ногами и на повышение,

– заявил нардеп.

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Когда могут произойти изменения в Минобороны Украины

"Слуги народа" заявили, что уже 5 сентября состоится голосование в Верховной Раде за:

увольнение Алексея Резникова с должности главы Минобороны;

увольнение Рустема Умерова с должности главы Фонда госимущества.

После этого он должен встретиться с фракцией партии "Слуга народа". Уже на следующий день, 6 сентября, запланировано назначение Рустема Умерова на должность Министра обороны Украины.

Следует добавить, что Умеров станет первым крымским татарином в должности министра обороны Украины. Издание Politico уже написало, что назначение министром обороны Рустема Умерова подает два четких сигнала союзникам и противникам Украины:

Киев серьезно настроен на очищение от коррупции;

Украина непоколебима касаемо возвращения Крыма из-под контроля России.

Кстати, у самого Умерова идеальная репутация: он учился в Крымской гимназии-интернате для одаренных детей, в Национальной академии управления. Был стипендиатом по "Программе обмена будущих лидеров (FLEX), США".

Занимался публичной деятельностью, основывал фонды. В 2013 году вместе с братом основал инвестиционный фонд – ASTEM Foundation. Уже во время полномасштабной войны был членом украинской делегации на переговорах с Россией и возглавил Фонд государственного имущества Украины, который за год работы выручил от приватизации еще 12 миллионов.

Подробнее о биографии Рустема Умерова можно прочитать по ссылке.