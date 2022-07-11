В Раду внесли законопроект об уголовной ответственности за нарушение воздушной тревоги

В Верховную Раду внесли законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за игнорирование воздушной тревоги, если это имело негативные последствия. В частности, если это привело к гибели людей, можно получить реальный срок.

Согласно законопроекту, в Уголовном кодексе Украины может появиться новая статья о нарушении законодательства в сфере гражданской защиты, совершенных в условиях военного положения.

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Причины внесения законопроекта

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что российские оккупанты часто наносят ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры – садам, школам, университетам, жилым домам или даже торговым центрам. Поэтому важно соблюдать алгоритм утвержденного алгоритма действий во время воздушной тревоги.

Ввиду того, что целью врага становятся объекты гражданской инфраструктуры, торговые центры, детские сады и школы, после сообщения о воздушной тревоге или другой опасности, немедленная остановка работы таких заведений с последующей эвакуацией людей, максимально поможет сохранить человеческие жизни.

– говорится в пояснительной записке.

В частности, среди таких трагических случаев в документе отмечен ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге 27 июня, который унес жизни 21 человека.

Какие предлагают наказания

В той же пояснительной записке говорится, что руководители учреждений, организаций и компаний должны иметь четкий алгоритм действий во время воздушной тревоги и эвакуации персонала в укрытие. Однако, если такой возможности нет – нужно перейти на режим дистанционной работы.

Если во время воздушной тревоги в результате удара по тому или иному объекту пострадают люди, то нардепы предлагают наказывать ответственных за соблюдение всех норм гражданской защиты штрафом в размере от 17 000 до 51 000 тысяч гривен, исправительными работами до 2 лет, ограничением свободы на 3 года.

Если же игнорирование сигнала воздушной тревоги привело к жертвам или совершенное повторно, то в таких случаях предлагают наказывать заключением на срок от 3 до 8 лет с запретом занимать определенные должности в течение такого же срока.

Автором законопроекта стал скандальный нардеп

Инициировал создание и внесение в Раду этого законопроекта скандальный депутат Сергей Кузьминых. В конце января 2022 года он был задержан на получении взятки в размере 559 тысяч гривен.

В НАБУ сообщили, что за эти деньги политик якобы должен помочь в заключении контрактов между частными компаниями и больницей на Житомирщине. Кузьминых был задержан 7 февраля. Сам Кузьминых дело называл провокацией.

Меру пресечения депутату так и не избрали. Сначала он игнорировал судебные заседания, затем его не могли идентифицировать, потому что он якобы забыл дома паспорт.

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