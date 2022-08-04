В районе Антоновского моста снова что-то пылает, взрывы слышат и в оккупированных Донецке и Макеевке

В районе железнодорожного Антоновского моста в Херсоне в ночь на 4 августа начался пожар. Вероятно, по нему нанесли удар. Также были взрывы в оккупированных Донецке и Макеевке.

Жители Херсона обнародовали видео, на котором виден момент взрыва на мосту. Взрывы в оккупированном Херсоне начали раздаваться сразу после полуночи. Эта переправа является одной из важнейших для логистики россиян в регионе.

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Что известно о взрывах в оккупированных городах 4 августа

На одной из обнародованных записей видна лишь огромная вспышка в районе моста. Интересно, что там также запечатлена полоса дыма, которую мог оставить снаряд во время попадания.

Что касается другого видео, то на нем ясно видно, что, вероятно, произошла детонация. Об этом свидетельствует большой "шар огоньков" вокруг.

Момент вероятного "прилета" по мосту в Херсоне: смотрите видео

Относительно Макеевки и Донецка, там только раздаются громкие взрывы. Однако пожаров по состоянию на 2 часа ночи в городе нет. Вспышки в небе над Донецком появились примерно за час до этого.

Следует заметить, что на большинстве записей слышно всего по 1 взрыву. Они скорее похожи на звуки "вылетов". Потому, вероятно, россияне ведут артиллерийский огонь с территории густонаселенного города.

Звуки взрывов в Макеевке и Донецке: смотрите видео

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