Днем и вечером в Одесской области трижды сообщали о ракетной опасности. Угроза воздушных ударов нависала над Белгородом-Днестровским и Одесским районами области.

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Два попадания и три пострадавших

В Одесской ОВА рассказали о последствиях вражеских атак. Три человека получили ранения.

В частности, одну 96-летнюю женщину извлекли из-под завалов в дачном кооперативе. Ее госпитализировали. Состояние потерпевшей – стабильное, медики оказывают всю необходимую помощь.

Также двое пожилых людей – 72 и 73 лет – получили легкие травмы, им оказана помощь на месте.

Куда попали ракеты

В Силах обороны Юга рассказали, что во время вечерних тревог зафиксировано два попадания в Одесском районе.

Оккупанты выпустили ракеты из самолетов тактической авиации, из акватории Черного моря. Ракетой воздушного базирования они попали по дачному кооперативу. А, вероятно, сверхзвуковым "Ониксом", ударили по припортовой инфраструктуре. Масштабы разрушений уточняются.

Один ракетный удар пришелся по даче: фото Силы обороны Юга

Над Одесчиной трижды нависала ракетная опасность: что известно

10 ноября около 19:35 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности для Одесской области. Особо внимательными просили быть жителей Одессы. Уже около 19:38 в Одессе раздался взрыв. Впоследствии сообщили о работе ПВО.

Тревогу объявляли и в 18:50. Писали, что враг запустил авиационную ракету Х-59/Х-31П, направлявшуюся в сторону Одесчины. В 19:06 дали отбой.

Днем в 15:40 Воздушные силы тоже предупредили жителей Одесчины о ракетной опасности. Враг запустил авиационные ракеты в сторону Затоки. Мониторинговые телеграм-каналы отмечали, что оккупанты могли запустить фальш-цели, то есть ракеты без боевой части.

Поздним вечером Одесщину атаковали "Шахеды"

Где-то в 22:12 в Одесской области прогремели взрывы. В Воздушных силах сообщили об угрозе "Шахедов" для Черноморска и Одессы.

В Одесской области также раздавались взрывы ориентировочно в 21:25. В регионе работала ПВО. Несколькими минутами ранее в 21:20 глава ОВА Олег Кипер сообщил, что в сторону Одесского района летят ударные беспилотники.

В очередной раз в течение дня воздушную тревогу на Юге и Востоке Украины объявили примерно в 21:17.