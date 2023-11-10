Вдень і ввечері на Одещині тричі повідомляли про ракетну небезпеку. Загроза повітряних ударів нависала над Білгород-Дністровським та Одеським районами області.
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Троє постраждалих
В Одеській ОВА розповіли про наслідки ворожих атак. Три людини зазнали поранень.
Зокрема, одну 96-річну жінку дістали з-під завалів в дачному кооперативі. Її госпіталізували. Стан потерпілої – стабільний, медики надають всю необхідну допомогу.
Також двоє літніх чоловіків – 72 та 73 років – зазнали легких травм, їм надано допомогу на місці.
Куди влучили ракети
У Силах оборони Півдня розповіли, що під час вечірніх тривог зафіксовано два влучання в Одеському районі.
Окупанти випустили ракети з літаків тактичної авіації, з акваторії Чорного моря. Ракетою повітряного базування вони поцілили по дачному кооперативу. А, ймовірно, надзвуковим "Оніксом" влучили у припортову інфраструктуру. Масштаби руйнувань уточнюються.
Один ракетний удар прийшовся по дачі: фото Сили оборони Півдня
Над Одещиною тричі нависала ракетна небезпека: що відомо
- 10 листопада близько 19:35 Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для Одеської області. Особливо уважними просили бути жителів Одеси. Вже близько 19:38 в Одесі пролунав вибух. Згодом повідомили про роботу ППО.
- Тривогу оголошували й о 18:50. Писали, що ворог запустив авіаційну ракету Х-59/Х-31П, яка прямувала в бік Одещини. О 19:06 дали відбій.
- Вдень о 15:40 Повітряні сили теж попередили мешканців Одещини про ракетну небезпеку. Ворог запустив авіаційні ракети у бік Затоки. Моніторингові телеграм-канали зазначали, що окупанти могли запустити фальш-цілі, тобто ракети, які не мають бойової частини.