Вдень і ввечері на Одещині тричі повідомляли про ракетну небезпеку. Загроза повітряних ударів нависала над Білгород-Дністровським та Одеським районами області.

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Троє постраждалих

В Одеській ОВА розповіли про наслідки ворожих атак. Три людини зазнали поранень.

Зокрема, одну 96-річну жінку дістали з-під завалів в дачному кооперативі. Її госпіталізували. Стан потерпілої – стабільний, медики надають всю необхідну допомогу.

Також двоє літніх чоловіків – 72 та 73 років – зазнали легких травм, їм надано допомогу на місці.

Куди влучили ракети

У Силах оборони Півдня розповіли, що під час вечірніх тривог зафіксовано два влучання в Одеському районі.

Окупанти випустили ракети з літаків тактичної авіації, з акваторії Чорного моря. Ракетою повітряного базування вони поцілили по дачному кооперативу. А, ймовірно, надзвуковим "Оніксом" влучили у припортову інфраструктуру. Масштаби руйнувань уточнюються.

Один ракетний удар прийшовся по дачі: фото Сили оборони Півдня

Над Одещиною тричі нависала ракетна небезпека: що відомо