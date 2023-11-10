Окупанти вкотре атакують південий регіон України. На Одещині – велика загроза ракетних ударів.

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Пуск ракет з авіації

О 15:40 Повітряні сили попередили мешканців Одещини про ракетну небезпеку. Згодом стало відомо, що ворог запустив авіаційні ракети у бік Затоки.

Жителі Одеського та Білгород-Дністровського районів, будь ласка, перебувайте в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги!

Це важливо!

– повідомив про небезпеку голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

О 16:07 загрозу для Одещини скасували.

По Одесі били дронами та ракетами

У ніч проти 6 листопада Росія здійснила масштабну атаку на південий регіон. Під ударом, зокрема опинилася Одещина, постраждав обласний центр.

Так, у місті відбулося влучання ракет у середмістя та по промисловій будівлі, що вже не використовувалася. Вибухова хвиля пошкодила кілька багатоповерхових житлових будинків та музей в історичній частині міста – зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"Шахедами" росіяни атакували припортову інфраструктуру Одеси. Було влучання у складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки із зерном. Унаслідок атаки поранень зазнали 8 людей.

Тоді ворог при атаці на Одещину, а також Херсонщину, використав 2 керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету "Іскандер-М", протикорабельну ракету "Онікс", 2 керовані ракети Х-31 та 22 ударні БпЛА типу "Shahed-136/131".