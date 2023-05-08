Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что у Украины не было необходимости атаковать Кремль. Он подчеркнул, что Украина сосредоточена на деоккупации собственных территорий.

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В ГУР МО назвали версии "атаки" на Кремль

"Есть официальная позиция Украины, официальных должностных лиц: нет, не причастны и в этом нет нужды. Потому что меры украинских сил безопасности и обороны направлены на деоккупацию, освобождение украинских территорий и на обезвреживание военных объектов противника", – сказал он.

Юсов считает, что атака на Кремль – это информационно-пропагандистская акция. Он добавил, что было бы странно со стороны Украины тратить свои ресурсы на эту акцию.

Тратить время, усилия – а безусловно, подобная операция нуждалась бы в серьезном планировании и использовании серьезных ресурсов для того, чтобы провести какую-то серьезную информационно-пропагандистскую акцию, ибо ничем больше оно не является – наверное, это было бы странным,

– сказал представитель разведки.

В то же время, он отметил, что это событие точно "нельзя трактовать как покушение на Путина, как это подала российская пропаганда очень быстро и очень оперативно".

Юсов убежден, что так называемая атака на Кремль явилась следствием внутрироссийского противостояния. Это может быть как движение сопротивления, так и конфликт внутри Кремля.

"Что это было? Это могли быть разные сценарии – от активности местных сил сопротивления до разборок между "башнями" Кремля. Потому что в любом случае, если это трактовать как внутрироссийское противостояние (а таково оно и есть), то это такое событие, работающая на делегитимизацию режима Путина и показывающая, что он не контролирует ситуацию", – заявил он.

Представитель разведки также прокомментировал оценку Институт изучения войны, который предположил, что Кремль мог специально устроить провокацию для эскалации или для того, чтобы подстрекнуть народ перед следующей официальной волной мобилизации.

Это возможно. Но когда мы говорим о Кремле, нужно помнить, что у него есть разные "башни" и в них живут разные люди, часто с разными, а иногда даже с противоположными интересами. Поэтому жители определенных "башен" вполне могли быть к этому причастны,

– резюмировал Юсов.

Что известно об "атаке" на Кремль