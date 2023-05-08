Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що в України не було потреби атакувати Кремль. Він наголосив, що Україна зосереджена на деокупації власних територій.

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У ГУР МО назвали версії "атаки" на Кремль

"Є офіційна позиція України, офіційних посадових осіб: ні, не причетні і в цьому немає потреби. Тому що заходи українських Сил безпеки та оборони спрямовані на деокупацію, визволення українських територій і на знешкодження військових об'єктів супротивника", – сказав він.

Юсов вважає, що атака на Кремль – це інформаційно-пропагандистська акція. Він додав, що було б дивним з боку України витрачати свої ресурси на цю акцію.

Витрачати час, зусилля – а безумовно, подібна операція потребувала б серйозного планування і використання серйозних ресурсів для того, щоби провести якусь серйозну інформаційно-пропагандистську акцію, бо нічим більшим воно не є – напевно, це було б дивним,

– сказав представник розвідки.

Водночас він наголосив, що цю подію точно "не можна трактувати як замах на Путіна, як це подала російська пропаганда дуже швидко і дуже оперативно".

Юсов переконаний, що так звана атака на Кремль стала наслідком внутрішньоросійського протистояння. Це може бути як рух спротиву, так і конфлікт всередині Кремля.

"Що це було? Це могли бути різні сценарії – від активності місцевих сил спротиву до розборок між "вежами" Кремля. Тому що в будь-якому випадку, якщо це трактувати як внутрішньоросійське протистояння (а таким воно і є), то це така подія, яка працює на делегітимізацію режиму Путіна і показує, що він не контролює ситуацію", – заявив він.

Представник розвідки також прокоментував оцінку Інститут вивчення війни, який припустив, що Кремль міг спеціально влаштувати провокацію для якоїсь ескалації або для того, щоби підбурити народ перед наступною офіційною хвилею мобілізації.

Це ймовірно. Але коли ми говоримо про Кремль, потрібно пам'ятати, що в нього є різні "вежі" і в них живуть різні люди, часто з різними, а іноді навіть з протилежними інтересами. Тому мешканці певних "веж" цілком могли бути до цього причетними,

– резюмував Юсов.

Що відомо про "атаку" на Кремль