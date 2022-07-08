На Черниговщине из реки вытащили 2 российских танка и 5 "законсервированных" оккупантов
Источник:ОК "Север"
В Менской общине на Черниговщине затонули два вражеских танка. Там нашли тела 5 русских оккупантов.
Очевидцы рассказывают, что один танк утонул в конце февраля. Еще один – вытащили 6 июля.
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Танки утонули вместе с экипажем
На территории Минской общины на Черниговщине из реки вытащили два российских танка и пять "законсервированных" оккупантов,
– говорится в сообщении.
Вражеский танк Т-72, утонувший в феврале, лежал в воде вверх гусеницами. Внутри обнаружены тела двух членов экипажа. Место механика-водителя было пустым.
Еще один танк той же модели вытащили в июле. На этот раз внутри нашли полный состав экипажа – троих россиян.
Затонувшие танки и остатки оккупантов / Фото ОК "Север"
россия скрывает потери
В Херсоне российские оккупанты часто сжигают тела солдат. Таким образом, они хотят скрыть свои потери. Об этом сообщает главное управление разведки Минобороны 7 июля.
В окрестностях города не раз замечали места с большим количеством обгоревших остатков людей. Точно идентифицировать их сложно из-за значительных повреждений от огня. Тела привозят грузовиками из местного СИЗО.
россияне хотят скрыть правду о преднамеренном пожаре, поэтому сначала на месте организуют мощный взрыв. Таким образом они создают иллюзию вроде бы возгорание произошло из-за обстрелов.
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