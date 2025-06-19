Ситуация в Республиканской партии США

На своих платформах Такер назвал Трампа соучастником ударов по ядерным объектам Ирана и заявил, что если США втянутся в конфликт на Ближнем Востоке, это может привести к концу президентства Трампа и "упадку Американской империи". Об этом заявил Остап Яриш, информирует 24 Канал.

Читайте также Как США дают Путину карт-бланш на новые преступления

Трамп не замедлил с ответом. "Пожалуйста, объясните кто-то чудаковатому Такеру Карлсону, что Ирану нельзя иметь ядерного оружия!", – написал он в соцсетях. И впоследствии добавил журналистам: "Пусть он найдет какую-то телевизионную сеть и скажет это, чтобы люди услышали". (Ранее Такер вел популярное шоу на FOX News, но телесеть разорвала с ним сотрудничество).

Комментарии Такера и Трампа раскрыли серьезные разногласия среди MAGA-республиканцев. Они разделились:

на тех, кто призывает Трампа к военным действиям США против Ирана и свержению власти Аятоллы;

и тех, кто категорически выступает против любой интервенции.

На защиту Такера стали изоляционисты, в частности одна из самых ярких представительниц движения MAGA, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. "Такер Карлсон – один из моих любимых людей. Он непоколебимо верит в то же, что и я: иностранные войны, интервенции и смены режима ставят Америку последней, убивают невинных людей и в конце концов приводят к нашему упадку. Это не странно. Это то, за что голосовали миллионы американцев".

С другой стороны оказались убежденные симпатики Израиля, среди них и блогер Лора Лумер, которая имеет прямой доступ к Трампу и ранее влияла на важные кадровые решения президента. "Можем ли мы перестать делать вид, что Такер Карлсон – настоящий сторонник Трампа? Его ослепила иррациональная ненависть к евреям и Израилю. Так много мошенников обвиняют президента! Надеюсь, он накажет их всех".

Под перекрестным огнем с обеих сторон оказались и другие влиятельные республиканцы. Среди них сенатор Тед Круз. Он пошел на интервью к Карлсону, которое в конце концов переросло в громкую ссору после того, как Такер обвинил сенатора в том, что тот якобы не знает ничего об Иране, но поддерживает свержение там режима.

Или директор национальной разведки Тулси Габбард. Пресса вспоминает ее недавние комментарии о том, что "Иран не строит ядерного оружия", что противоречит нынешним заявлениям Трампа. На просьбу журналистов это прокомментировать, президент отмахнулся: "Мне безразлично, что она говорит".

Вообще, тема потенциального участия США в войне на Ближнем Востоке в эти дни заполонила американское медиапространство. Относительно того, нанесет ли Америка удары против ядерных объектов Ирана, Трамп ответил: "Возможно, я это сделаю. Возможно, нет. Никто не знает, что я собираюсь сделать".