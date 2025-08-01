В результате атаки на Сумы пострадал вокзал: поврежден поезд, в котором были люди
- В результате атаки на Сумы поврежден железнодорожный вокзал, в частности, окна в поезде №45 Харьков – Ужгород, пассажиры остались невредимыми.
- Город подвергся двум взрывам из-за ударов беспилотниками, что привело к частичному исчезновению электроэнергии и повреждению автомобиля и кровли гаража.
В пятницу, 1 августа, Россия снова ударила по Сумах. Из-за атаки, в частности, был поврежден железнодорожный вокзал города.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
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Какие последствия атаки на вокзале в Сумах?
В компании отметили, что Сумы снова под вражеским обстрелом. Последствия ударов – в том числе и на сумском вокзале.
Повреждены окна в поезде №45 Харьков – Ужгород. Пассажиры поезда целы, железнодорожники оперативно перевели их в другие вагоны. Поезд продолжает движение по графику,
– добавили там.
В Сумском городском совете уточнили, что железнодорожный вокзал атаковали двумя беспилотниками.
Заметим, что в Сумах сегодня прозвучало два взрыва. Из-за ударов России по критической инфраструктуре город частично остался без электроэнергии. Проблемы со светом, в том числе, подтвердили и в Сумыоблэнерго.
В полиции также сообщили, что в результате попадания загорелась кровля гаража, поврежден автомобиль. Сумы, вероятно, снова атаковали беспилотниками типа "Италмас".