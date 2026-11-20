О последствиях вражеского обстрела сообщила глава Винницкой областной государственной администрации Наталья Заболотная в социальных сетях.

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Последствия вражеского удара

В результате массированной комбинированной атаки российских войск на Винницкую область повреждены 13 частных домов, дом культуры и помещение старостата. Также уничтожен один автомобиль.

К сожалению, один человек пострадал.

Последствия атаки на Винницкую область / Фото Винницкой ОГА

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Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки.

Напомним, утром 20 ноября российские войска провели массированную атаку на Львов и область ракетами и ударными беспилотниками. В результате обстрела были повреждены жилые дома, автомобили и объект энергетической инфраструктуры. Также возникли пожары. По информации ГСЧС, по состоянию на 10:17 было известно о двух погибших. Во Львове в больницы доставили 10 пострадавших, двое из них находились в тяжелом состоянии.