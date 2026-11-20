Про наслідки ворожого обстрілу повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна у соцмережах.

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Наслідки ворожого удару

Внаслідок масованої комбінованої атаки російських військ на Вінниччину пошкоджено 13 приватних будинків, будинок культури та приміщення старостату. Також знищено один автомобіль.

На жаль, одна людина постраждала.

Наслідки атаки на Вінниччину / Фото Вінницька ОВА

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Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Нагадаємо, вранці 20 листопада російські війська масовано атакували Львів та область ракетами й ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об'єкт енергетичної інфраструктури. Також виникли пожежі. За інформацією ДСНС, станом на 10:17 було відомо про двох загиблих. У Львові до лікарень доправили 10 постраждалих, двоє з них перебували у важкому стані.