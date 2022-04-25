В результате обстрела 5 железнодорожных узлов погиб 1 железнодорожник, еще 4 ранены

С самого утра оккупанты нанесли мощный удар по Казатину Винницкой области. К сожалению, коварные действия врага унесли жизнь 1 железнодорожника.

Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Александр Камышин в своем телеграм-канале.

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По его данным, один железнодорожник погиб, что четыре получили ранения.

Так заканчивается сегодняшний день, когда российские войска обстреляли 5 наших станций,

– констатировал Камышин.

Ранее Камышин говорил , что до последнего надеялся, что один железнодорожник, считавшийся пропавшим без вести, остался жив. Однако его нашли под обломками одной из станций. Он погиб.

Заметим, что россияне не в первый раз обстреливают Винницкую область. Еще 6 апреля они также попали по объекту инфраструктуры в Казатине. К счастью, тогда обошлось без жертв.

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