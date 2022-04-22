Известно, что осуществляется досудебное расследование по уголовному производству, которое начато по факту нарушения законов и обычаев войны и соединено с умышленным убийством.

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Согласно данным следствия, 20 апреля 2022 года российские военные произвели артиллерийский обстрел села Новая Заря на Херсонщине.

Последствия

Один из снарядов попал в дом местного жителя. В результате погиб 16-летний подросток и мужчина. Ранение получило не менее 1 человек.

"В настоящее время в уголовном производстве принимаются все возможные и надлежащие меры по выяснению обстоятельств событий и причастных лиц", – добавили в Генпрокуратуре.

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