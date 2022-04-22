Відомо, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке розпочате за фактом порушення законів та звичаїв війни та поєднане з умисним вбивством.

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Згідно з даними слідства, 20 квітня 2022 року російські військові здійснили артилерійський обстріл села Нова Зоря, що на Херсонщині.

Які наслідки

Внаслідок цього один зі снарядів потрапив до будинку місцевого мешканця. Через це загинув 16-річний підліток та чоловік. Поранення отримала щонайменше 1 людина.

"Наразі у кримінальному провадженні вживаються всі можливі та належні заходи для встановлення обставин подій та причетних осіб", – додали у Генпрокуратурі.

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