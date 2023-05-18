Случилось это в результате падения обломков сбитой ракеты. Об этом сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк во время брифинга.

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Число пострадавших возросло

Наталья Гуменюк подчеркнула, что в результате ракетной атаки травмы получили три человека. Однако, к сожалению, не обошлось без жертвы.

Один человек погиб, двое получили ранения. Позже выяснилось, что еще один человек обратился за медицинской помощью,

– сказала Гуменюк.

В настоящее время всем пострадавшим уже оказана медицинская помощь. Только один человек находится в больнице, ведь у него был зафиксирован перелом. Остальные двое пострадавших лечатся амбулаторно.

К ранениям и потерям привело падение обломков ракеты

Также пресс-секретарь ОК "Юг" сообщила, что по установленным уточненным данным во время атаки Россия применяла ракеты как морского, так и наземного базирования. Речь идет о "Калибрах", выпущенных с Черного моря, а также об "Искандерах К", которые оккупанты запускали с наземных объектов временно оккупированной территории Украины.

Наталья Гуменюк подчеркнула, что в результате боя 8 российских ракет были уничтожены, 2 из которых были сбиты над промышленной зоной Одесского района. Именно они обломками "повредили промышленные объекты, в частности складские помещения некоторых предприятий, где в результате разрушений пострадали люди". Речь идет об охранниках, работавших на объекте. Как ранее отмечала спикер ОК "Юг", это были гражданские люди.

Атака происходила поздно вечером, уже рабочий день был закончен, поэтому только смена, которая была на месте, пострадала,

– сказала она.

"Особенность нашего региона в том, что очень часто ракеты сбиваются именно над морем и такого повреждения обломками мы не фиксировали так часто. Но если вспомнить, например, атаки на Киев, то здесь можно засвидетельствовать такие же ситуации, когда обломки вызывают даже пожары", – отметила Наталья Гуменюк.