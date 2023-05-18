Трапилося це внаслідок падіння уламків збитої ракети. Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк під час брифінгу.

До теми Гуменюк розповіла, як Росія намагалась обманути українських військових перед ракетним обстрілом

Кількість постраждалих зросла

Наталія Гуменюк підкреслила, що унаслідок ракетної атаки травмувань зазнали троє людей. Однак, на жаль, не обійшлося без жертви.

Одна людина загинула, дві отримали поранення. Потім з'ясувалося, ще одна людина звернулася за медичною допомогою,

– сказала Гуменюк.

Наразі усім постраждалим уже надана медична допомога. Лише одна людина перебуває у лікарні, адже у неї був зафіксований перелом. Інші двоє постраждалих лікуються амбулаторно.

До поранень та втрат призвело падіння уламків ракети

Також речниця ОК "Південь" повідомила, що за встановленими уточненими даними під час атаки Росія застосовувала ракети як морського, так і наземного базування. Мовиться про "Калібри", випущені з Чорного моря, а також про "Іскандери К", які окупанти запускали з наземних об'єктів тимчасово окупованої території України.

Наталія Гуменюк підкреслила, що внаслідок бою 8 російських ракет було знищено, 2 з яких були збиті над промисловою зоною Одеського району. Саме вони уламками "пошкодили промислові об'єкти, зокрема, складські приміщення деяких підприємств, де в результаті руйнувань постраждали люди". Мовиться про охоронців, які працювали на об'єкті. Як раніше зазначала речниця ОК "Південь", це були цивільні люди.

Атака відбувалася пізно ввечері, вже робочий день був закінчений, тому тільки та зміна, яка була на місці, постраждала,

– сказала вона.

"Особливість нашого регіону в тому, що дуже часто ракети збиваються саме над морем і такого пошкодження уламками ми не фіксували так дуже часто. Але якщо згадати, наприклад, атаки на Київ, то тут можна засвідчити такі самі ситуації, коли уламками спричиняються навіть пожежі", – зазначила Наталія Гуменюк.