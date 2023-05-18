Про це 24 Каналу повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, наразі підраховують скільки ракет "Калібр" випустив ворог вночі.

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"Перед цією атакою усі ракетоносії були заведені у пункти базування та не перебували в акваторії. Безпосередньо перед завданням удару надводний ракетоносій вийшов у зону пуску на чергування у Чорне море та випустив "Калібри". Зараз підраховуємо, скільки їх було", – розповіла вона.

Росія влучила в об'єкт промисловості

Наталія Гуменюк зазначила, що російські окупанти поцілили в промисловий об'єкт. На жаль, внаслідок цього загинув охоронець об'єкта. Ракетна атака відбулась, коли у приміщенні була лише охорона.

Росіяни вишукують такі об'єкти, які на їхній мозок здаються їм базами чогось. Насправді їм невтямки, що у розвинутій країні є логістичні склади. Наприклад, ті ж самі зернові термінали, в яких може зберігатись зерно та те, чим Україна годує цілий світ,

– підкреслила речниця.

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