Про це 24 Каналу повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, наразі підраховують скільки ракет "Калібр" випустив ворог вночі.
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"Перед цією атакою усі ракетоносії були заведені у пункти базування та не перебували в акваторії. Безпосередньо перед завданням удару надводний ракетоносій вийшов у зону пуску на чергування у Чорне море та випустив "Калібри". Зараз підраховуємо, скільки їх було", – розповіла вона.
Росія влучила в об'єкт промисловості
Наталія Гуменюк зазначила, що російські окупанти поцілили в промисловий об'єкт. На жаль, внаслідок цього загинув охоронець об'єкта. Ракетна атака відбулась, коли у приміщенні була лише охорона.
Росіяни вишукують такі об'єкти, які на їхній мозок здаються їм базами чогось. Насправді їм невтямки, що у розвинутій країні є логістичні склади. Наприклад, ті ж самі зернові термінали, в яких може зберігатись зерно та те, чим Україна годує цілий світ,
– підкреслила речниця.
Масована ракетна атака на Україну 18 травня
- Близько 03:00 18 травня залунала всеукраїнська повітряна тривога. Згодом вибухи чули у декількох регіонах держави. Мовиться, зокрема, про Одеську, Вінницьку, Житомирську, Полтавську, Хмельницьку та Київську області.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що ворог випустив 30 крилатих ракет по Україні. Силами та засобами ППО у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України вдалося збити 29 крилатих ракет ворога.
- За словами речника Одеської ОВА Сергія Братчука, російські військові влучили в один промисловий об'єкт. Внаслідок цього загинула одна людина та ще двоє зазнали поранень.
- У Київській та Житомирській областях зафіксували падіння уламків ворожих ракет. На Київщині уламки впали на приватний будинок. На щастя, обійшлось без постраждалих та загорянь. У Житомирській області внаслідок падіння уламків один приватний будинок повністю знищений, ще один – частково пошкоджений.
- У Хмельницькій області пролунала серія вибухів. Також працювали сили ППО. Відомо про влучання в об'єкт інфраструктури Хмельницького району. На щастя, постраждалих нема. Інформація щодо руйнувань уточнюється.