Актуальною інформацією про нічний обстріл поділилися у Хмельницькій ОВА. У відомстві зазначили, що під час повітряної тривоги росіяни атакували область.

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Минулося без постраждалих

За даними ОВА, в області пролунала серія вибухів. Також працювали сили ППО, збиваючи повітряні цілі ворога. Втім, на жаль, не минулося без прильотів. Відомо про влучання в об'єкт інфраструктури Хмельницького району.

На щастя, минулося без постраждалих. Що стосується руйнувань, то інформація уточнюється.

Зауважимо, що пізно ввечері 17 травня та вночі 18 травня росіяни атакували Одещину. Відомо, що більшість ракет вдалося збити.

На жаль, є жертва

За словами речника Одеської ОВА Сергія Братчука, більшість ракет силам ППО вдалося збити над Чорним морем. Російські військові влучили в один промисловий об'єкт. Внаслідок цього загинула одна людина та ще двоє зазнали поранень.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону звернула увагу на те, що ракетні удари були підступними. Ворог вивів надводний ракетоносій, атакував та повернув судно назад до пункту базування.

Вона уточнила, що постраждали від рук ворога охоронці на об'єкті. Вони були цивільними людьми. Як і сам об'єкт, наголосила Гуменюк, був повністю цивільним.

Атака відбувалася пізно ввечері, вже робочий день був закінчений, тому тільки та зміна, яка була на місці, постраждала,

– додала вона.