В результате обстрела Покровска и Краматорска ранены 4 человека: один из пострадавших погиб

В ООС рассказали об атаках врага за последние сутки. Известно, что в результате обстрелов нескольких населенных пунктов Донецкой области есть пострадавшие и жертвы.

За последние сутки российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой, Луганской областях, Мариуполь и другие.

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В том числе под удар попали Покровское и Краматорск Донецкой области.

К сожалению, атаки врага привели к гибели одного человека. Еще четверо пострадали. У них зафиксировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

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