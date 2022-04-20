В результате обстрела Покровска и Краматорска ранены 4 человека: один из пострадавших погиб
20 апреля 2022 , 12:35Читати новину українською
Источник:Операция Объединенных сил
В ООС рассказали об атаках врага за последние сутки. Известно, что в результате обстрелов нескольких населенных пунктов Донецкой области есть пострадавшие и жертвы.
За последние сутки российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой, Луганской областях, Мариуполь и другие.
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В том числе под удар попали Покровское и Краматорск Донецкой области.
К сожалению, атаки врага привели к гибели одного человека. Еще четверо пострадали. У них зафиксировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения.