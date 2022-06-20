Соответствующую информацию городские власти рассказали вечером 20 июня. Известно, что враг запустил по Югу 14 ракет.
Заметьте По Югу кафиры нанесли 14 ракетных ударов: в Одессе сгорел состав
В результате ракетных обстрелов в нескольких сооружениях Одессы выбило окна
Одесский городской совет сообщил, что в результате обстрела ракетами пострадали:
- окна в 3 котельных и 1 административном здании;
- окна в помещениях 2 коммунальных предприятий – более 30 окон;
- разбита одна остановка.
Оккупанты 14 ракет выпустили за 3 часа
Российские кафиры 20 июня по Югу Украины выпустили 14 ракет. Они ударили по:
- Очаковую;
- устье Дуная;
- Белгород-Днестровском районе Одесщины;
- а также по Одессе.
В области и пригороде Очакова враги повредили сельскохозяйственные площади. В результате атаки врага возник пожар на логистическом продовольственном составе в Одессе.
Предварительно известно, что состав выгорел. Спасателям удалось локализовать огонь на площади в 300 квадратных метров.
По предварительной информации главы Одесской ОВ Максима Марченко, в результате атаки врага пострадали люди.
В Черном море уменьшилась вражеская корабельная группировка
Оперативное командование " Юг " 20 июня сообщило, что Россия уменьшила свою корабельную группировку в акватории Черного моря.
Враг унес с моря один ракетный корабль постоянного присутствия, однако оставил еще два.
Кроме этого, Москва держит в Черном море три подлодки и столько же больших десантных кораблей.
Угроза удара 28 крылатыми ракетами остается,
– отметили в оперативном командовании "Юг".
Последние новости с Юга
- 20 июня Вооруженные Силы Украины ударили по "вышкам Бойко" в Черном море . Эту информацию подтвердил заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004-2020 годах Андрей Рыженко. По словам капитана, там серьезное повреждение.
- Так называемый "глава" временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что пострадали 12 человек гражданского персонала. Однако не упомянул о военном контингенте, который точно находится на каждой из этих "вышек".
- Кроме того, российские кафиры утром 20 июня пытались ударить двумя ракетами "Оникс" по Одесщине . К счастью, украинская противовоздушная оборона сбила ракеты.