Среди раненых 18-летняя девушка

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что за медицинской помощью после обстрелов обратились 6 жителей Харькова.

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В результате сегодняшнего обстрела Основянского и Киевского районов Харькова погиб 37-летний мужчина. По данным Центра экстренной медицинской помощи, ранения получили в общей сложности 6 человек, в том числе девушка 18 лет,

– сообщил Синегубов.

Состояние пострадавших

По его словам, девушка и 33-летняя женщина получили легкие повреждения и не нуждались в госпитализации.

Состояние еще 4 раненых медики оценивают как средней тяжести. Им оказывают необходимую помощь в медицинских учреждениях.

Террор Харькова: оккупанты не прекращают стрелять по городу

Россияне 12 сентября продолжают террор гражданского населения Харькова. Только за три часа в городе трижды объявлять воздушную тревогу.

Около 13:30 после очередного удара россиян в городе снова исчезли свет и вода.

Уже в 16:49 в Харькове снова слышали взрывы – о последствиях обстрелов пока не сообщали.

Вечером 11 сентября российские военные мощно обстреляли Харьков. Сразу двумя ракетами захватчики попали в ТЭЦ-5 в Харькове. Это привело к исчезновению света и воды в Харькове.

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