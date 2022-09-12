Серед поранених 18-річна дівчина
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що за медичною допомогою після обстрілів звернулись наразі 6 жителів Харкова.
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Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Основ'янського та Київського районів Харкова загинув 37-річний чоловік. За даними Центру екстреної медичної допомоги, поранення отримали загалом 6 людей, в тому числі дівчина 18 років,
– повідомив Синєгубов.
Стан потерпілих
За його словами, дівчина та 33-річна жінка отримали легкі ушкодження та не потребували госпіталізації.
Натомість стан ще 4 поранених медики оцінюють як середньої тяжкості. Їм надають потрібну допомогу у медичних закладах.
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