Серед поранених 18-річна дівчина

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що за медичною допомогою після обстрілів звернулись наразі 6 жителів Харкова.

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Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Основ'янського та Київського районів Харкова загинув 37-річний чоловік. За даними Центру екстреної медичної допомоги, поранення отримали загалом 6 людей, в тому числі дівчина 18 років,

– повідомив Синєгубов.

Стан потерпілих

За його словами, дівчина та 33-річна жінка отримали легкі ушкодження та не потребували госпіталізації.

Натомість стан ще 4 поранених медики оцінюють як середньої тяжкості. Їм надають потрібну допомогу у медичних закладах.

Терор Харкова: окупанти не припиняють гатити по місту

Росіяни 12 вересня продовжують терор цивільного населення Харкова. Лише за три години у місті тричі оголошувати повітряну тривогу.

Близько 13:30 після чергового удару росіян, у місті знову зникли світло та вода.

Уже о 16:49 у Харкові знову чули вибухи – про наслідки обстрілу наразі не повідомляли.

Ввечері 11 вересня російські військові потужно обстріляли Харків. Відразу двома ракетами загарбники поцілили у ТЕЦ-5, що в Харкові. Це спричинило зникнення світла та води у Харкові.

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