В результате ракетного удара по Львовской области 5 раненых

2 июня 2022 , 00:06
Читати новину українською

Ракетным ударом по Львовской области вечером 1 июня ранили 5 человек. Их состояние оценивают как легкое или средней тяжести.

Ранее уже было известно, что есть пострадавшие, однако их количество уточнялось. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Заметьте Взрывы на Львовщине: попали в транспортную инфраструктуру, известно о двух раненых

Чиновник отметил, что угрозы жизни раненых на Стрыйщине людей нет. Их состояние медики оценивают как легкое или средней тяжести. Однако подробнее обо всем сообщат уже утром следующего дня.

 

 

Автор: Олександр Марчак