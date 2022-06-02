В результате ракетного удара по Львовской области 5 раненых
2 июня 2022 , 00:06Читати новину українською
Ракетным ударом по Львовской области вечером 1 июня ранили 5 человек. Их состояние оценивают как легкое или средней тяжести.
Ранее уже было известно, что есть пострадавшие, однако их количество уточнялось. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
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Чиновник отметил, что угрозы жизни раненых на Стрыйщине людей нет. Их состояние медики оценивают как легкое или средней тяжести. Однако подробнее обо всем сообщат уже утром следующего дня.