В результате ракетного удара по Львовской области 5 раненых

Ракетным ударом по Львовской области вечером 1 июня ранили 5 человек. Их состояние оценивают как легкое или средней тяжести.

Ранее уже было известно, что есть пострадавшие, однако их количество уточнялось. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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Чиновник отметил, что угрозы жизни раненых на Стрыйщине людей нет. Их состояние медики оценивают как легкое или средней тяжести. Однако подробнее обо всем сообщат уже утром следующего дня.