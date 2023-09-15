В нескольких областях объявляли тревогу: дроны атаковали Запад Украины

В ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угроз атак ударными дронами. В частности, жителей Западных регионов призвали перейти в укрытие.

В Воздушных силах сообщили, что дроны изменили направление движения: сначала они двигались на Юго-Востоке страны. 24 Канал следит за сообщениями мониторинговых групп.

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7:38 Воздушную тревогу отменили во всех областях. Красными остаются Луганская область и временно оккупированный Крым, тревога продолжается непрерывно с начала полномасштабной войны. 07:14 В Хмельнитчине прогремели повторные взрывы. 06:54 В Хмельницкой области раздались взрывы. Воздушные силы и Хмельницкая ОВА сообщают о работе ПВО. По состоянию на 06:40 карта воздушных тревог выглядела следующим образом: Воздушная тревога в Украине / Скриншот с сайта єМапа​ 06:26 Следом воздушную тревогу объявили в Тернопольской, Ровенской и Житомирской. 06:18 В Тернопольской области сообщили о взрывах. В Хмельницкой области раздались взрывы. Воздушные силы и Хмельницкая ОВА сообщают о работе ПВО.Следом воздушную тревогу объявили в Тернопольской, Ровенской и Житомирской.В Тернопольской области сообщили о взрывах.

Хмельницкая, Черновицкая области – угроза применения врагом ударных БПЛА.Группа вражеских ударных беспилотников в воздушном пространстве Винницкой области движется в Северо-Западном направлении.Винницкая, Черкасская области – объявлены тревоги, угроза применения врагом ударных БпЛА.Кировоградская область - угроза применения ударных БПЛА с юго-восточного направления. Активность вражеской тактической авиации на юго-востоке и угроза применения авиационного вооружения.