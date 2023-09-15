В нескольких областях объявляли тревогу: дроны атаковали Запад Украины
15 сентября 2023, 06:10Читати новину українською
В ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угроз атак ударными дронами. В частности, жителей Западных регионов призвали перейти в укрытие.
В Воздушных силах сообщили, что дроны изменили направление движения: сначала они двигались на Юго-Востоке страны. 24 Канал следит за сообщениями мониторинговых групп.
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7:38 Воздушную тревогу отменили во всех областях. Красными остаются Луганская область и временно оккупированный Крым, тревога продолжается непрерывно с начала полномасштабной войны.
07:14 В Хмельнитчине прогремели повторные взрывы.06:54 В Хмельницкой области раздались взрывы. Воздушные силы и Хмельницкая ОВА сообщают о работе ПВО.