Российские войска продолжают терроризировать мирные города Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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13:36, 1 октября Отбой ракетной опасности по областям,

– сообщили в Воздушных силах.

13:33, 1 октября Отбой ракетной опасности для Киевской и Черниговской областей.

13:30, 1 октября В Киеве прозвучал отбой воздушной тревоги.

13:24, 1 октября По состоянию на сейчас воздушная тревога объявлена на территории, Винницкой, Одесской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Запорожской, Харьковской, Донецкой, а также Киевской областей и столицы.



13:15, 1 октября "Угроза применения баллистики с северо-восточного направления! Ракетная опасность в областях где объявлена воздушная тревога", – сообщили в Воздушных силах.

13:13, 1 октября Защитники неба сообщают о ракетной опасности для Черниговской и Сумской областей.