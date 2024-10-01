Российские войска продолжают терроризировать мирные города Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Отбой ракетной опасности по областям,
– сообщили в Воздушных силах.
Отбой ракетной опасности для Киевской и Черниговской областей.
В Киеве прозвучал отбой воздушной тревоги.
По состоянию на сейчас воздушная тревога объявлена на территории, Винницкой, Одесской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Запорожской, Харьковской, Донецкой, а также Киевской областей и столицы.
"Угроза применения баллистики с северо-восточного направления! Ракетная опасность в областях где объявлена воздушная тревога", – сообщили в Воздушных силах.
Защитники неба сообщают о ракетной опасности для Черниговской и Сумской областей.
Угроза применения баллистики с юга! Ракетная опасность в областях где объявлена воздушная тревога,
– сообщили в Воздушных силах ВСУ.