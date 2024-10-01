Російські війська продовжують тероризувати мирні міста України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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13:30, 1 жовтня У Києві пролунав відбій повітряної тривоги.

13:24, 1 жовтня Станом на зараз повітряну тривогу оголошено на території, Вінницької, Одеської, Черкаської, Чернігівської, Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Полтавської, Сумської, Запорізької, Харківської, Донецької, а також Київської областей та столиці.



13:15, 1 жовтня "Загроза застосування балістики з північно-східного напрямку! Ракетна небезпека в областях де оголошено повітряну тривогу", – сповістили у Повітряних силах.

13:13, 1 жовтня Оборонці неба повідомляють про ракетну небезпеку для Чернігівської та Сумської областей.