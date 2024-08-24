Российские войска продолжают терроризировать мирные города Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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18:11, 24 августа Отбой воздушной тревоги по областям. Опасность сохраняется пока для Сумской, Полтавской и Харьковской областей.

18:00, 24 августа По состоянию на сейчас воздушная тревога объявлена в Житомирской, Винницкой, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Киевской областях, а также в столице.

17:51, 24 августа Воздушные силы предостерегли о скоростной цели в направлении Сум.