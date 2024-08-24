Російські війська продовжують тероризувати мирні міста України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також У Сумах прогримів вибух

18:00, 24 серпня Станом на зараз повітряну тривогу оголошено у Житомирській, Вінницькій, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Київській областях, а також у столиці.

17:51, 24 серпня Повітряні сили застерегли про швидкісну цілу у напрямку Сум.