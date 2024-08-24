Російські війська продовжують тероризувати мирні міста України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Станом на зараз повітряну тривогу оголошено у Житомирській, Вінницькій, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Київській областях, а також у столиці.
Повітряні сили застерегли про швидкісну цілу у напрямку Сум.
Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку,
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.