На фоне этого 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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09:05, 3 января Отбой угрозы применения баллистического вооружения.

08:50, 3 января Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской Полтавской, Сумской, Черниговской и Киевской областях, а также в Киеве.