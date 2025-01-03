На фоне этого 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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09:05, 3 января
Отбой угрозы применения баллистического вооружения.
08:50, 3 января
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской Полтавской, Сумской, Черниговской и Киевской областях, а также в Киеве.
08:38, 3 января
Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.