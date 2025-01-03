На тлі цього 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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08:50, 3 січня Повітряну тривогу оголошено у Харківській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській Полтавській, Сумській, Чернігівській та Київській областях, а також у Києві.