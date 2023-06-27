​Сирены предупреждали об угрозе ракетного удара жителей ряда регионов Украины. Вскоре стало известно, что причиной воздушной тревоги стал взлет стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Особая опасность заключается в типе ракет – Х-22, – которые невозможно сбить.

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Что известно о воздушной тревоге

22:36 Карта воздушных "тревог" позеленела полностью. Будьте осторожны, покидая укрытие.

22:33 Начали распространяться отбои воздушной тревоги.

22:13 Корреспонденты "Суспильного" сообщают о том, что в Запорожье раздался взрыв.

22:11 Воздушные силы пишут об угрозе баллистики жителям Запорожской области.

22:08 Мониторинговые каналы пишут, что ракеты запустили в направлении Запорожской и Днепропетровской областей.

22:06 Воздушные силы отмечают, что борта Ту-22М3 уже над акваторией Азовского моря, а через минуту стало известно о пуске ракет.

21:53 Мониторинговые каналы предупреждают о взлете еще одного Ту-22М3.

21:41 Воздушные силы добавили, что самолеты двигаются в сторону акватории Азовского моря. Есть угроза ракетной опасности для жителей Востока, Юга и Центра Украины.

21:38 В Воздушных силах отметили, что зафиксировали взлет трех стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 с аэродрома Моздок. Известно, что он находится в Северной Осетии.

21:37 – 21:40 Сирены раздались в Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Одесской, Сумской и Донецкой областях.

Отмечаем, что ракеты Х-22 чрезвычайно опасны. В Украине не отчитывались об уничтожении этих воздушных целей нашими системами ПВО. В то же время следует понимать, что они унесли немало жизней. Так, ровно год назад россияне ударили по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге такой ракетой. Тогда погибли 22 человека, а еще более 50 получили ранения.

Кроме того, ракетами Х-22 россияне также атаковали Кременчуг сегодня, 27 июня 2023 года. Случилось это ближе к обеду.

Враг снова атаковал Кременчуг

Есть попадания в Кременчугском районе в дачный кооператив. Предварительно без жертв. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано,

– отметил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

Воздушная тревога раздалась около 12:00. Воздушные силы тогда сообщали, что враг запустил ракеты в направлении Полтавской области. Жителей призвали не покидать укрытий. И уже в считанные минуты очевидцы сообщили о мощных взрывах.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, враг еще раз использовал ракеты Х-22. По Кременчугу оккупанты выпустили две такие ракеты.