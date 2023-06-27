Сирены предупреждали об угрозе ракетного удара жителей ряда регионов Украины. Вскоре стало известно, что причиной воздушной тревоги стал взлет стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Особая опасность заключается в типе ракет – Х-22, – которые невозможно сбить.
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Что известно о воздушной тревоге
Отмечаем, что ракеты Х-22 чрезвычайно опасны. В Украине не отчитывались об уничтожении этих воздушных целей нашими системами ПВО. В то же время следует понимать, что они унесли немало жизней. Так, ровно год назад россияне ударили по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге такой ракетой. Тогда погибли 22 человека, а еще более 50 получили ранения.
Кроме того, ракетами Х-22 россияне также атаковали Кременчуг сегодня, 27 июня 2023 года. Случилось это ближе к обеду.
Враг снова атаковал Кременчуг
Есть попадания в Кременчугском районе в дачный кооператив. Предварительно без жертв. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано,
– отметил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.
Воздушная тревога раздалась около 12:00. Воздушные силы тогда сообщали, что враг запустил ракеты в направлении Полтавской области. Жителей призвали не покидать укрытий. И уже в считанные минуты очевидцы сообщили о мощных взрывах.
По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, враг еще раз использовал ракеты Х-22. По Кременчугу оккупанты выпустили две такие ракеты.