Сирени попереджали про загрозу ракетного удару мешканців низки регіонів України. Невдовзі стало відомо, що причиною повітряної тривоги став зліт стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Особлива небезпека полягає у типі ракет – Х-22, – які неможливо збити.
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Що відомо про повітряну тривогу
Наголошуємо, що ракети Х-22 надзвичайно небезпечні. В Україні не звітували про збиття цих повітряних цілей нашими системами ППО. Водночас слід розуміти, що вони забрали чимало життів. Так, рівно рік тому росіяни вдарили по ТРЦ "Амстор" у Кременчуку такою ракетою. Тоді загинули 22 людини, а ще понад 50 зазнали поранень.
Крім того, ракетами Х-22 росіяни також атакували Кременчук сьогодні, 27 червня 2023 року. Сталося це ближче до обіду.
Ворог знову атакував Кременчук
Є влучання у Кременчуцькому районі у дачний кооператив. Попередньо без жертв. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не зафіксовано,
– зазначив глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Повітряна тривога пролунала близько 12:00. Повітряні сили тоді повідомляли, що ворог запустив ракети у напрямку Полтавської області. Мешканців закликали не покидати укриттів. І вже за лічені хвилини очевидці повідомили про потужні вибухи.
За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, ворог вкотре використав ракети Х-22. По Кременчуку окупанти випустили дві такі ракети.