Сирени попереджали про загрозу ракетного удару мешканців низки регіонів України. Невдовзі стало відомо, що причиною повітряної тривоги став зліт стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Особлива небезпека полягає у типі ракет – Х-22, – які неможливо збити.

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Що відомо про повітряну тривогу

22:13 Кореспонденти "Суспільного" повідомляють про те, що у Запоріжжі пролунав вибух.

22:11 Повітряні сили пишуть про загрозу балістики для мешканців Запорізької області.

22:08 Моніторингові канали пишуть, що ракети запустили у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей.

22:06 Повітряні сили зазначають, що борти Ту-22М3 вже над акваторією Азовського моря, а через хвилину стало відомо про пуск ракет.

21:53 Моніторингові канали попереджають про зліт ще одного Ту-22М3.

21:41 Повітряні сили додали, що літаки рухаються у бік акваторії Азовського моря. Існує загроза ракетної небезпеки для мешканців Сходу, Півдня та Центру України.

21:38 У Повітряних силах зазначили, що зафіксували зліт трьох стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 з аеродрому Моздок. Відомо, що він розташований у Північній Осетії.

21:37 – 21:40 Сирени залунали в Харківській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Одеській, Сумській і Донецькій областях.

Наголошуємо, що ракети Х-22 надзвичайно небезпечні. В Україні не звітували про збиття цих повітряних цілей нашими системами ППО. Водночас слід розуміти, що вони забрали чимало життів. Так, рівно рік тому росіяни вдарили по ТРЦ "Амстор" у Кременчуку такою ракетою. Тоді загинули 22 людини, а ще понад 50 зазнали поранень.

Крім того, ракетами Х-22 росіяни також атакували Кременчук сьогодні, 27 червня 2023 року. Сталося це ближче до обіду.

Ворог знову атакував Кременчук

Є влучання у Кременчуцькому районі у дачний кооператив. Попередньо без жертв. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не зафіксовано,

– зазначив глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Повітряна тривога пролунала близько 12:00. Повітряні сили тоді повідомляли, що ворог запустив ракети у напрямку Полтавської області. Мешканців закликали не покидати укриттів. І вже за лічені хвилини очевидці повідомили про потужні вибухи.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, ворог вкотре використав ракети Х-22. По Кременчуку окупанти випустили дві такі ракети.