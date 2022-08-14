В ряде областей – воздушная тревога: в Днепре слышали взрыв перед сиреной
Во многих регионах страны вечером 14 августа объявили воздушную тревогу. Жители Днепра сообщают, что в городе раздался взрыв до того, как начала гудеть сирена.
Взрыв якобы слышали в Синельниковском районе Днепра. Однако местные власти пока это не подтверждали и не опровергали.
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В каких областях объявили тревогу:
- Полтавская;
- Запорожская;
- Кировоградская;
- Днепропетровская.
Также красная на карте оповещений об угрозах Луганщина. Однако там не было отбоя еще с 4 апреля. На всей территории Днепропетровщины известили о высоком шансе вражеских ударов с неба в 17:34. Однако 5 минут до этого в Никопольском районе предупредили о том, что могут начаться артиллерийские обстрелы.
Приблизительно в 17:55 начались отбои. Однако жителей Никопольской общины призвали не покидать свои укрытия, поскольку угроза артобстрелов еще не исчезла. А еще через 5 минут тревожные сирены загудели не только в областях, где были раньше, но и в Донецкой и Харьковской областях.
Карта тревог по состоянию на 17:40 / Скриншот
Недавно в Днепре были взрывы без тревоги
В ночь на 13 августа предупредили об угрозе удара с неба в ряде регионов. Жители Днепра начали писать в соцсетях о том, что слышали взрывы как за час до сирен, так и после них. Также были взрывы в Харькове, которые оказались "прилетами".
В ту ночь россияне жестко атаковали Днепропетровщину реактивными системами залпового огня двух видов. Они били "Градами" и "Ураганами" по Криворожскому и Никопольскому районам. Целями были жилые кварталы, где получили повреждения многие гражданские объекты.
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