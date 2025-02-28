Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго. Причиной введения экстренных отключений энергетики называют сложную ситуацию в энергосистеме в результате российских атак на критическую инфраструктуру.

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Какая причина экстренных отключений

Сегодня в ряде регионов Украины применены аварийные отключения электроэнергии.

Причина усиления мер ограничения – последствия российских атак на энергообъекты. В первую очередь – отключаются промышленные потребители и бизнес. Графики ограничения мощности для промышленности – продолжают действовать,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что ограничения для бытовых потребителей не применяют, кроме аварийных ситуаций в сетях облэнерго. По данным Укрэнерго, ситуация в энергосистеме все еще может измениться.

Энергетики советуют следить за сообщениями на страницах операторов системы распределения, то есть облэнерго.

В каких областях вводят экстренные отключения

ДТЭК сообщила о введении экстренных отключений на территории Киевской и Днепропетровской областей, а также в самом Киеве. В случае перемен там обещают сообщить отдельно о ситуации.

В то же время, руководитель ОВА в Черниговской области Игорь Табурец в своем телеграмм-канале сообщил, что в регионе с 17:30, согласно распоряжению, также будут частично применены аварийные отключения электроэнергии.