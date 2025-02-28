Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго. Причиною введення екстренних відключень енергетики називають складну ситуацію в енергосистемі внаслідок російських атак на критичну інфраструктуру.
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Яка причина екстрених відключень
Сьогодні в кількох регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії.
Причина посилення заходів обмеження – наслідки російських атак на енергооб’єкти. Першочергово – відключаються промислові споживачі та бізнес. Графіки обмеження потужності для промисловості – продовжують діяти,
– ідеться у повідомленні.
Наголошують, що обмеження для побутових споживачів не застосовують, за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго. За даними Укренерго, ситуація в енергосистемі все ще може змінитись.
Енергетики радять стежити за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу, тобто обленерго.
В яких областях вводять екстренні відключення
ДТЕК повідомило про запровадження екстрених відключень на території Київської та Дніпропетровської областей, а також у самому Києві. У разі змін там обіцяють повідомити окремо стосовно ситуації.
Водночас керівник ОВА у Чернігівській області Ігор Табурець у своєму телеграм-каналі повідомив, що у регіоні з 17:30, згідно з розпорядженням, також будуть частково застосовані аварійні відключення електроенергії.