Госдума 25 мая в двух чтениях одобрила проект о штрафах до 1 миллиона рублей за "неправильные" карты России, пишет 24 Канал. В прошлом году депутаты от "Единой России" предложили ввести штрафы за распространение карт, которые отрицают официальные границы страны, в том числе оккупированный Крым и Курилы.

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За какие карты будут штрафовать россиян

В пояснительной записке к документу говорится, что участились случаи распространения продукции, на которой те или иные части территории России, например, оккупированный Крым, Южные Курилы и другие "отнесены к территориям других государств".

Согласно закону, за распространение таких карт и другой подобной продукции гражданам будет грозить штраф от 1 тысячи до 3 тысяч рублей или арест до 15 суток, должностным лицам – от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, юридическим лицам – от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.

Вторым документом вносятся изменения в закон "О противодействии экстремистской деятельности". В статье предлагается указать, что к экстремистским материалам будут отнесены "картографические и другие документы и изображения, отрицающие территориальную целостность России".

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил, что карты России, где Крым украинский, это якобы гибридная война, развязанная Западом.

"Особенно опасно, когда такие материалы рассчитаны на детскую аудиторию – как было с детскими фотообоями, которые продавались в одной из популярных торговых сетей, где Крым был обозначен как часть Украины. Очевидно, что это часть гибридной войны, развязанной Западом против России", – сказал он.

Что интересно, в России никак не комментируют китайскую карту, на которой российским территориям вернули китайские названия. Речь идет о российских территориях, которые когда-то были частью Китая, но во время династии Цин их захватила Россия с помощью серии договоров, которые Пекин считал неравноправными.

Почему российское минобороны должно заплатить штраф

В сентябре 2022 года кремлевский диктатор объявил о присоединении к составу России оккупированных украинских территорий, в частности, в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской области. Хотя уже в ноябре 2022 Силы обороны Украины деоккупировали правобережье Херсонщины.

Но после этого российское минобороны почему-то не изменило карту. На это обратил внимание гражданин Степанов Андрей Александрович.

Он обратился к российскому министру обороны Сергею Шойгу, чтобы тот объяснил, почему аннексированные украинские территории не отображаются на карте на официальном сайте минобороны. В частности, не было отмечено, к какому конкретно военному округу относятся аннексированные территории Украины.



Обращение Степанова к Шойгу / Скриншот документа, который получил 24 Канал

В российском минобороны ответили на запрос 9 января 2023 года и заявили, что привели карту в порядок, учитывая аннексированные украинские территории.



Ответ министерства обороны России / Скриншот получившего документа 24 Канал

На сайте российского минобороны действительно появилась карта России с аннексированными украинскими территориями. В частности, на карте от 21 января 2023 они включены в южный военный округ.

Однако на карте минобороны России от 25 февраля 2023 года аннексированных украинских территорий снова нет.

Сравнение карты России на сайте минобороны 21 января и 25 февраля 2023 года / Скриншот