Держдума 25 травня у двох читаннях схвалила проєкт про штрафи до 1 мільйона рублів за "неправильні" карти Росії, пише 24 Канал. Торік депутати від "Единой России" запропонували запровадити штрафи за поширення карт, які заперечують офіційні кордони країни, зокрема окупований Крим і Курили.

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За які карти будуть штрафувати росіян

У пояснювальній записці до документа мовиться про те, що почастішали випадки розповсюдження продукції, на якій ті чи інші частини території Росії, наприклад, окупований Крим, Південні Курили та інші "віднесено до територій інших держав".

Відповідно до закону, за поширення таких карт та іншої подібної продукції громадянам загрожуватиме штраф від 1 тисяч до 3 тисяч рублів або арешт до 15 діб, посадовим особам – від 2 тисяч до 5 тисяч рублів, юридичним особам – від 100 тисяч до 1 мільйона руб.

Другим документом вносяться зміни до закону "Про протидію екстремістській діяльності". У статті пропонується вказати, що до екстремістських матеріалів буде віднесено "картографічні та інші документи і зображення, що заперечують територіальну цілісність Росії".

Глава комітету Держдуми з безпеки Васілій Піскарьов заявив, що карти Росії, де Крим український, це нібито гібридна війна, яку розв'язав Захід.

"Особливо небезпечно, коли такі матеріали розраховані на дитячу аудиторію – як було з дитячими фотошпалерами, що продавалися в одній із популярних торговельних мереж, де Крим був позначений як частина України. Очевидно, що це частина гібридної війни, розв'язаної Заходом проти Росії", – сказав він.

Що цікаво, у Росії жодним чином не коментують китайську карту, на якій російським територіям повернули китайські назви. Мовиться про російські території, які колись були частиною Китаю, але під час династії Цін їх захопила Росія за допомогою серії договорів, які Пекін вважав нерівноправними.

Чому російське міноборони має заплатити штраф

У вересні 2022 року кремлівський диктатор оголосив про приєднання до складу Росії окупованих українських територій, зокрема в Херсонській, Запорізькій, Донецькій і Луганській області. Хоча вже у листопаді 2022 року Сили оборони України деокупували правобережжя Херсонщини.

Та після цього російське міноборони чомусь не змінило карту. На це звернув увагу громадянин Степанов Андрей Аліксандрович.

Він звернувся до російського міністра оборони Сергєя Шойгу, щоб той пояснив, чому анексовані українські території не відображаються на карті на офіційному сайті міноборони. Зокрема, не було позначено, до якого конкретно військового округу належать анексовані території України.



Звернення Степанова до Шойгу / Скриншот документа, який отримав 24 Канал

У російському міноборони відповіли на запит 9 січня 2023 року та заявили, що привели карту в порядок, враховуючи анексовані українські території.



Відповідь міністерства оборони Росії / Скриншот документа, який отримав 24 Канал

На сайті російського міноборони дійсно з'явилася карта Росії з анексованими українськими територія. Зокрема, на карті від 21 січня 2023 року вони включені до південного воєнного округу.

Однак на карті міноборони Росії від 25 лютого 2023 року анексованих українських територій знову немає.

Порівняння карти Росії на сайті міноборони 21 січня та 25 лютого 2023 року / Скриншот