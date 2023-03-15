Китайський уряд опублікував пояснення до карти. У повідомленні йдеться, що національні кордони КНР проводяться відповідно до стандартної карти національних кордонів Китаю, затвердженої та опублікованої Державною радою, пише 24 Канал.

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Водночас історичні кордони Китаю проводяться відповідно до фактичних історичних кордонів на основі відповідних історичних матеріалів. Національна карта КНР повинна точно відображати територію Китаю й відхилення від цієї інструкції є порушенням законів.

Зображення на карті островів Південно-Китайського моря

У поясненні до карти уряд КНР зазначає, що Тайвань – це територія Китаю.

Чотири регіони на карті островів Південно-Китайського моря: Маніла на Філіппінах намальована на сході, Ханой у В'єтнамі на заході, материковий Китай і острів Тайвань на південь від Тропіка Рака нанесено на півночі, а острів Калімантан нанесено на півдні.

Для карт, позначених назвами країн (включаючи назви сусідніх країн), коли острови Південно-Китайського моря та материк вказуються одночасно, назва країни Китай позначається на материку.

Якщо на зображенні немає материкової частини Китаю, але включено частину островів Південно-Китайського моря, назви острови, мілина Цзенму, острів Хуан'янь тощо позначені словом "Китай".

На картах, які не позначають назви країн Китаю та сусідніх країн, назви країн не позначаються в межах островів Південно-Китайського моря, а слово "Китай" не входить до назв островів.

Провінція Тайвань представлена на карті як провінційна адміністративна одиниця. Місто Тайбей представлено як адміністративний центр провінції. На тематичній карті провінція Тайвань повинна вказувати відповідний тематичний вміст так само, як материковий Китай.

Території Росії з китайськими назвами

Також уряд КНР пояснив використання топонімів на карті, зокреа в контексті російських регіонів. Ось перелік російських регіонів, які отримали китайські назви:

Владивосток – Хайшенвай,

Уссурійськ – Шуанченцзи,

Хабаровськ – Болі,

Благовіщенськ – Хайланпао,

Сахалін – Куедао,

Нерчинсь – Нібучу,

Становий хребет – Вайсинань-лін.

Китайська карта / Скриншот із сайту уряду Китаю

Йдеться про історичні китайські території, які перейшли до Росії у 19 столітті після підписання Айгунського догову. Догорів визнав за росіянами право володіти частиною Північної Маньчжурії (Західне Примор'я) й затверджував російсько-цінський кордон по річці Амур (Хейлун).

Лідер Китаю Сі Цзіньпін пам'ятає про Айгунський договір й не дозволить своєму народу забути про це. Тому нова карта від уряду КНР має змусити китайців задуматися.

Владімір Путін зможе легко "продати" росіянам втрату територій. Зокрема, російські жінки на територіях, які опиняться знову під контролем Китаю, не будуть втрачати своїх чоловіків, яких могли б мобілізували на війну.

Причому самі ж російські чоловіки теж отримають вигоду в розмірі 10 тисяч доларів для створення сім'ї. Китай теж у виграші, адже всередині своєї країни уряду б довелося заплатити навіть більш, тим паче, що наречені в КНР у дефіциті.