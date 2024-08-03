Российские телеграмм-каналы пишут, что дрон атаковал жилой дом под Орлом. Позже появилась информация о том, что БпЛА было два, поэтому ударов тоже было соответствующее количество, передает 24 Канал.

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Дрон влетел в квартиру на 13 этаже

В российских СМИ предполагают, что беспилотник неустановленного типа влетел в многоквартирный дом в селе Жилина, на улице Яблоневой.

Вероятно, беспилотный летательный аппарат попал под действие российских средств радиоэлектронной борьбы и в результате этого попал в дом. Кроме этого, также нельзя исключать, что россияне могут собственноручно готовить подобные провокации и обвинять Украину, как это уже было неоднократно.

В сети распространили несколько видео с моментом попадания дрона в дом. На записях можно увидеть яркую вспышку взрыва.

В России дрон врезался в жилой дом: смотрите видео

Известно, что в одной из квартир загорелся пожар. Информация о пострадавших уточняется.

Известно, что первый был на 13 этаже, а второй удар пришелся на 15 этаж.

На месте загорелся пожар: смотрите видео

Российский губернатор прокомментировал ситуацию. По его словам, пожар удалось локализовать. Он также сообщил, что пострадавших нет, однако россияне все время это подчеркивают. Кроме этого, по информации губернатора, еще три БпЛА якобы сбила российская ПВО.