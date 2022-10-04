Об этом в эфире 24 канала рассказал правозащитник и соучредитель Института стратегических исследований и безопасности Павел Лысянский.

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По его словам, существует "Союз добровольцев Донбасса", который создал Сурков и возглавляет Бородай. Организация участвует в боевых действиях, как в целом отдельное подразделение.

"У них есть собственный мобилизационный человеческий состав. Они привлекали "добровольцев" для участия против Вооруженных сил Украины", – отметил Лисянский.

Эксперт рассказал, что еще есть "Казаки". У них есть несколько группировок, которые между собой не объединены. Их привлекают для военного патрулирования или внутреннего контроля.

Далее Павел Лысянский сообщил о частной военной компании, касающейся Министерства обороны России. Ранее она выполняла действия в Сирии и других странах по охране частных заводов или еще чего-то. А сейчас она полноценно принимает участие в боевых действиях на территории Украины.

Огромная ЧВК "Вагнера", в которую входит большое количество компаний. Есть еще отдельные отряды охранников, которых наполняют и отправляют. А также заключенные,

– сообщил Лисянский.

Конфликты между компаниями

"Я вам перечислил все подразделения, которые между собой не контактируют. Наоборот – даже конфликтуют.

Есть министерство обороны – это отдельно. Люди Пригожина никогда не будут выполнять приказы какого-нибудь генерала, пока им не скажет выполнять этот приказ кто-нибудь из ЧВК "Вагнера", – акцентировал эксперт.

Он отметил, что, когда наступает скоординированная, слаженная сила, как Вооруженные Силы Украины, тогда все эти группировки бегут и не имеют между собой координации.

Павел Лысянский отметил, что еще есть армейские корпуса так называемой ЛНР и ДНР, которых те же ЧИК "Вагнера" не уважают и называют как "ополчуги".

Еще есть этнические конфликты внутри войск Министерства обороны России, которые задействованы в военной агрессии против Украины. Они тоже между собой конфликтуют. Понимаете, какой беспорядок происходит?,

– рассказал Павел Лисянский.

"Поэтому, конечно, когда они доходят на временно оккупированную территорию, то грабят, пьют, друг с другом воюют. Когда подходят ВСУ, они просто убегают, бегут, по дороге и друг друга убивают. Те, кто сейчас из Лимана побежал, сидят в Счастье и не хотят никуда уходить, их угрожают арестовать, а они говорят "попробуйте нас арестовать, мы будем отстреливаться", – сообщил Лысянский.

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