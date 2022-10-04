Про це в ефірі 24 каналу розповів правозахисник та співзасновник Інституту стратегічних досліджень і безпеки Павло Лисянський.

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За його словами, існує "Союз добровольцев Донбасса", який створив Сурков й очолює зараз Бородай. Організація бере участь в бойових діях, як загалом окремий підрозділ.

"У них є власний мобілізаційний людський склад. Вони залучали "добровольців" для участі проти Збройних Сил України", – зазначив Лисянський.

Експерт розповів, що ще є "Казаки". Вони мають декілька угрупувань, які між собою не обʼєднані. Їх залучають для військового патрулювання або для внутрішнього контролю.

Далі Павло Лисянський повідомив про приватну військову компанію, яка стосується Міністерства оборони Росії. Раніше вона виконувала дії в Сирії та в інших країнах щодо охорони приватних заводів чи ще чогось. А зараз вона повноцінно бере участь в бойових діях на території України.

Величезна ЧВК "Вагнера", до якої входить дуже багато компаній. Ще є окремі загони охоронців, яких наповнюють й відправляють. А також увʼязнені,

– повідомив Лисянський.

Конфлікти між компаніями

"Я вам перерахував оці всі підрозділи, які між собою не контактують. Навпаки – навіть конфліктують.

Є міністерство оборони – це окремо. Люди Пригожина ніколи не будуть виконувати накази якогось генерала, поки їм не скаже виконувати цей наказ хтось з ЧВК "Вагнера", – акцентував експерт.

Він зазначив, що, коли наступає скоординована, злагоджена сила, як Збройні Сили України, тоді ці всі угрупування біжать й не мають між собою координації.

Павло Лисянський зазначив, що ще є армійські корпуси так званої ЛНР та ДНР, яких ті ж ЧВК "Вагнера" не поважають й називають, як "ополчуги".

Ще є етнічні конфлікти в середині військ Міністерства оборони Росії, які задіяні у військовій агресії проти України. Вони теж між собою конфліктують. Розумієте, який безлад відбувається?,

– розповів Павло Лисянський.

"Тому, звичайно, коли вони доходять на тимчасово окуповану територію, то грабують, пиячать, один з одним воюють. Коли підходять ЗСУ, вони просто тікають, біжать, по дорозі й один одного вбивають. Ті, хто зараз з Лиману побіг, сидять в Щасті й не хочуть нікуди йти. Їх погрожують арештувати, а вони кажуть "спробуйте нас заарештувати, ми будемо відстрілюватися", – повідомив Лисянський.

Дивіться відео: Лисянський про російську армію

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