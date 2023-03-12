Это произошло в селе Новомарковка Воронежской области, недалеко от границы с Украиной. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Что случилось и какие последствия этого

Российские СМИ говорят, что в Новомарковке на молочно-мясном комплексе прорвало отстойник с редкими отходами из ферм. После этого реки коровьих фекалий затопили деревню.



Прорвавший отстойник в Воронежской области / Фото росСМИ

Более того, потоки фекалий впадают в реку Богучарка, которая своей чередой впадает в Дон. Российское правительство уже знает об этой экологически-фекальной катастрофе и на место уже отправили экологов из департамента экологии и природных ресурсов.

Позже к проверкам подключились прокуратура и российский следственный комитет.

Фекальные подтопления в Новомарковке: смотрите видео

Тем временем во Владивостоке бурлит ненастье

Пока на одном конце России села затапливают фекалии, на другом – во Владивостоке – бурлит сильная непогода. Сильные снегопады и гололедица привели к перекрытию ряда автодорог и многих ДТП. В то же время, это все подкрепляет сильный штормовой ветер.

Работников учреждений переводят на дистанционную работу, школьникам отменили уроки в понедельник, поскольку по прогнозам синоптиков, непогода будет бушевать еще не менее суток.